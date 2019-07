Gesamtschule Xanten-Sonsbeck : Wenn Lehrer ihre Schüler feiern

Xanten Die Gesamtschule verabschiedete zum ersten Mal einen zehnten Jahrgang. Viele wechseln in die neue Oberstufe.

Erinnerungsfoto Die Rheinische Post veröffentlicht im Juli Gruppenbilder der Abschlussjahrgänge. Dazu werden die Namen aller Schülerinnen und Schüler genannt. Die Fotos der zehnten Klassen aus Rheinberg, Alpen und Xanten veröffentlichen wir am 10. Juli, die Fotos der Abiturienten am 11. Juli.

Der Großteil der jungen Frauen und Männer wolle an einem Berufskolleg weiter lernen oder eine duale Ausbildung zum Koch, Tischler, Landwirt oder Altenpfleger beginnen, sagte Pieper weiter. „Unsere Wirtschaftsregion braucht Menschen wie euch“, rief der Schulleiter ihnen zu. 85 der 172 Zehntklässler erhielten die Zugangsberechtigung für die Oberstufe und können das Abitur anstreben. Die meisten von ihnen würden deshalb nach den Sommerferien in die Heinrich-Lensing-Straße zurückkommen und in die erste Oberstufe an der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck wechseln. Pieper rechnet mit etwa 75 Schülerinnen und Schülern im ersten elften Jahrgang.