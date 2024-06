Zehner-Abschluss der Gesamtschule Xanten „Wir blicken in eine Zukunft voller Möglichkeiten“

Für die Schule gratulierte Astrid ten Klooster als kommissarische Leiterin der Gesamtschule den Schülerinnen und Schülern zum Abschluss. Heute erhielten sie ihre Zeugnisse, darauf hätten sie bestimmt lange gewartet. Genauso wie sie vielleicht täglich auf den Schulschluss oder am Freitag aufs Wochenende gewartet hätten. „Ich wünsche und rate Euch jedoch: Hört mit dem Warten auf.“ Sie würden ihr Glück nicht im Warten finden, auch nicht, wenn sie einer Vergangenheit nachhingen oder von etwas in der Zukunft träumten. „Das, was zählt, ist hier und jetzt. Das, was zählt, seid Ihr selbst.“ Erst wenn sie aufhörten, zu warten, erst wenn sie das Beste aus jedem Moment machten, erst dann würden sie erkennen, dass so viel bereits in ihnen sei. „Nutzt jeden Moment Eures Lebens, um großartig zu sein.“ Die Zeit, in der sie ihr Glück finden könnten, sei die Gegenwart, in Englisch: Present. Dieses Wort habe auch eine andere Bedeutung: Geschenk. „Nehmt bitte die Geschenke der Gegenwart an.“ Sie zitierte den Schauspieler Willem Dafoe in seiner Rolle als grüner Kobold im Spiderman-Film von 2002: „Wir sind, was wir wählen zu sein. Wähle jetzt.“ Und sie fügte hinzu: „Also, Leute, wählt, trefft gute Entscheidungen und seid ab heute und für immer einfach die beste Version von Euch selbst.“