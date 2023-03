Lösen von Mathe-Aufgaben Xantener Gesamtschüler stellen sich dem Känguru-Wettbewerb

Die Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten hat wieder am Känguru-Wettbewerb der Mathematik teilgenommen. Wie die Fachschaft Mathematik mitteilte, stellten sich 107 Schülerinnen und Schüler in der Mensa den Multiple-Choice-Aufgaben. Die jungen Menschen hätten sich begeistert und konzentriert mit den Rechen- und Knobelaufgaben beschäftigt, berichteten die Fachlehrer. Nach Auswertung der Ergebnisse erhielten alle Teilnehmenden eine Urkunde und eine Broschüre mit den Aufgaben, Lösungen und weiteren Knobeleien sowie ein kleines Knobelspiel. Wer am Ende die meisten Aufgaben hintereinander richtig gerechnet habe, habe den größten Sprung gemacht und sei das „Känguru“ der Schule.