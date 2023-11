Coding Week an der Gesamtschule Xanten Kinder programmieren autonome Fahrzeuge

Xanten/Alpen · Alpener Grundschüler erlebten an der Gesamtschule in Xanten eine sogenannte Coding Week. Sie lernten das Programmieren von autonomen Fahrzeugen. In einem Wettbewerb traten ihre Roboter gegeneinander an.

13.11.2023 , 14:18 Uhr

Die Grundschüler bauten spektakuläre Fahrzeuge, die sie bei einem Wettbewerb antreten ließen. Foto: Gesamtschule Xanten

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der Gemeinschaftsgrundschule Alpen haben an der Willi-Fährmann-Gesamtschule eine Woche „des Staunens und der Entdeckungen“ erlebt. Sie nahmen an einer sogenannten Coding Week teil, befassten sich also mit Robotik und Programmieren. Mit ihrem neuen Wissen bauten sie autonome Fahrzeuge. Wie die Gesamtschule mitteilte, bekamen die Grundschüler zunächst eine Einführung in die Welt der Robotik und des Programmierens. Dann wurden sie in Gruppen aufgeteilt. Jedes Team erhielt ein sogenanntes Lego-Spike-Kit, um daraus ein autonomes Fahrzeug zu bauen, das gegen die autonomen Fahrzeuge der anderen Mannschaften antreten konnte. Dabei seien die älteren Schüler mit Informatiklehrer Christian Hauk die Mentoren der Grundschüler gewesen, erklärte die Gesamtschule. Über drei Tage hätten sie den Kindern mit ihrer Fachkenntnis und Erfahrung zur Seite gestanden. So hätten sie sichergestellt, dass alle Teilnehmer bestens auf den großen Wettkampf vorbereitet waren. Am Donnerstag fand dann der Sumo-Roboter-Wettkampf in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule Alpen statt. Mit ihren selbst gebauten Robotern traten die Grundschülerinnen und Grundschüler gegeneinander an. Es ging darum, die anderen Fahrzeuge aus dem Sumo-Ring zu schieben. Die Coding Week habe den Mädchen und Jungen nicht nur die Möglichkeit gegeben, ihre technischen Fähigkeiten und ihre Kreativität zu entfalten, erklärte die Gesamtschule. Sie hätten auch die Gelegenheit bekommen, einen ersten Einblick in den Alltag einer weiterführenden Schule zu bekommen. „Das spielerische Lernen des Programmierens wird zweifellos von einem unschätzbaren Wert in einer digitalisierten Welt sein“, erklärte die Gesamtschule. Es seien besondere Tage gewesen, an denen die jüngeren von den älteren Schülern gelernt hätten. Sie seien in die „faszinierende Welt der Technologie eingetaucht“. Die Woche sei eine Inspiration „für zukünftige technologische Abenteuer“ gewesen.

