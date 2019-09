Gesamtschule Xanten : Jugendlicher schwebt nach Schülerstreit in Lebensgefahr

Xanten In Xanten ist ein Streit zwischen zwei Schülern eskaliert. Einer der beiden Jugendlichen wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der 14-Jährige aus Kalkar musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Streit ereignete sich gegen 13.30 Uhr, also nach Unterrichtsschluss. Andere Schüler haben den Vorfall beobachtet, auf ihren Aussagen beruht der derzeitige Ermittlungsstand. Eltern berichteten, dass ihre Kinder, die den Streit am Freitag erlebt haben, verängstigt und beunruhigt seien. Am Montag ermittelte die Polizei vor Ort, ob es weitere Zeugen des Streits gibt. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Jugendliche aus Kalkar neu an der Schule sein und schon am Mittwoch, also am ersten Schultag, mit dem Jugendlichen aus Xanten aneinandergeraten sein. Die Schulleitung äußerte sich dazu nicht. Sie machte auch keine Angaben dazu, ob der andere Jugendliche, der Xantener, im Moment am Unterricht teilnimmt.