Gewinner bei „Jugend forscht“: Schüler entwickelt smarten Mülleimer

Xanten „Trashi“ sammelt nicht nur Abfall, er kann auch selbstständig fahren. Bei „Jugend forscht“ hat der Gesamtschüler Leo Thiemann für die Idee einen Preis abgeräumt. Weitere Wettbewerbe mit dem „Creative-Lab“ sind geplant.

Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein gewöhnlicher Mülleimer. Auf den zweiten fallen seine Kulleraugen und sein aufgemaltes Lächeln auf. Spätestens auf den dritten Blick, wenn der Betrachter die Reifen links und rechts sieht, ist klar: Dieser Eimer kann mehr. Leo Thiemann (16), Schüler der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, hat den intelligenten Mülleimer „Trashi“ erfunden. Dieser soll selbstständig durch die Schulflure fahren und die Schüler dazu animieren, ihren Abfall in ihn anstatt auf den Boden zu werfen. Beim Wettbewerb „Jugend forscht“ hat der 16-Jährige dafür sogar einen Preis gewonnen – als erster Schüler seiner Schule überhaupt. Weitere Projekte sind zusammen mit dem Team des „Creative-Labs“ geplant.

Technik hat den Zehntklässler schon immer begeistert. „Einer meiner Brüder war Medienscout an der Gesamtschule, das wollte ich auch unbedingt werden“, erzählt er. In den Pausen kümmert er sich beispielsweise um den Verleih von Geräten und beantwortet Fragen. Im Wahlpflichtfach Informatik hat er unter anderem die Programmiersprache Python gelernt, mit der er „Trashi“ programmiert hat.

In dem intelligenten Eimer schlummert eine ganze Menge Technik, komprimiert in einem kleinen Computer, einem sogenannten Raspberry Pi. Mit dem Computer verbunden sind zwei Motoren, die den Helfer mobil machen. Links und rechts des Eimers befinden sich zwei Ultraschallsensoren, die Signale aussenden, damit der Eimer genau mittig unterwegs ist. „Der Computer erfasst mit den Sensoren die Entfernung zu den Wänden. Wenn die Werte unterschiedlich sind, der Eimer also nicht mittig fährt, gleicht er das aus.“ Vor dem Müll geschützt ist die Technik innen durch eine darüber liegende Plexiglasplatte. Für das Programmieren, schätzt Thiemann, habe er zwei bis drei Wochen gebraucht. „Das Programmieren macht einfach Spaß. Man hat total viele Möglichkeiten und kann sofort das Ergebnis sehen.“