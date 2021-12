Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten : Mit fairer Schokolade zum Gewinner

Xanten Die Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten hat mit ihrer Nikolaus-Aktion den ersten Platz bei einem bundesweiten Wettbewerb von Fairtrade Deutschland belegt.

Auch wenn die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln den Schulalltag an der Willi-Fährmann-Gesamtschule Xanten bestimmt, auf die traditionelle Nikolaus-Aktion sollte nicht verzichtet werden. Und die diente nicht nur dazu, das Miteinander der Jungen und Mädchen zu stärken, sie sollte auch ein Zeichen setzen und für fairen Handel werben. So wurden unter dem Motto „für mehr faire Schokolade unter dem Tannenbaum“ 1100 Nikoläuse aus fair produziertem Kakao an die Schülerinnen und Schüler verteilt, was die zertifizierte Fairtrade-Schule geradewegs und unangefochten auf Platz eins der sogenannten Community Challenge katapultierte.