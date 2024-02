Gesamtschule Xanten Fitnesstraining in der Freistunde

Wie die Gesamtschule mitteilte, können die Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe an zwei Terminen das Training an den Kraftgeräten kennenlernen. Zuvor werde das Thema theoretisch im Sportunterricht erarbeitet. Danach hätten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, zum Beispiel in einer Freistunde „zu einem sehr vergünstigten Tarif“ im Studio zu trainieren.