Gesamtschule Xanten : Firma honoriert Leistung von Schülern

Xanten An der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten haben drei Jugendliche im Sommer die zehnte Klasse mit einem Notendurchschnitt von 1,0 abgeschlossen. Zur Belohnung bekommen sie den Besten-Preis eines Uedemer Unternehmens – damit verbunden ist ein Jahr lang Geld.

Schon seit 2010 unterstützt das Unternehmen jedes Jahr mindestens zwei Xantener Schüler, die herausragende Leistungen erbracht haben. Die BSG verleiht dafür jedes Mal den „Besten-Preis“. Die ersten Jahre ging er an Schüler der Walter-Bader-Realschule, nach deren Ende an Schüler der Gesamtschule. In der Regel sind es zwei pro Jahrgang: eine Schülerin und ein Schüler. In diesem Jahr sind es drei, weil sie alle einen Notenschnitt von 1,0 erreichten.