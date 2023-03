Für Schüler, die nicht schwimmen können Xantener Gesamtschule organisiert Extra-Schwimmkurse

Deshalb hat Geisler die beiden zusätzlichen Kurse am Nachmittag im Xantener Hallenbad organisiert. In ihnen lernen Schülerinnen und Schüler der siebten, achten und neunten Klassen schwimmen. Jüngere Altersstufen könnten auch teilnehmen, sagt Geisler. Die Jugendlichen könnten die Kurse so lange besuchen, bis sie das Schwimmabzeichen in Bronze erreicht hätten. Dann seien sie in der Lage, ohne Aufsicht allein zu schwimmen.