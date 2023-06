Fotos Abschlussfeier des zehnten Jahrgangs 2023 an der Gesamtschule Xanten

Rund 150 Schülerinnen und Schüler haben 2023 ihren Abschluss nach der zehnten Klasse an der Willi-Fährmann-Gesamtschule gemacht. Etwa ein Drittel von ihnen bleibt an der Schule und wechselt nach den Sommerferien in die Oberstufe, um das Abitur zu machen. Die anderen gehen zu anderen Schulen oder machen eine Ausbildung. Den Bericht von der Abschlussfeier finden Sie hier.