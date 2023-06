Gesamtschule Xanten Schüler feiern mit einem lauten „Ahoi“ ihren Abschluss

Die Schulzeit sei „nicht immer einfach“ gewesen, sagte Bea Wagner vom zehnten Jahrgang, die zusammen mit Lena Tenbergen die Feier moderierte. Sie sprach darüber, was schön war und was nicht, erzählte vom Druck und dass es manchmal auch Mut gekostet habe, zur Schule zu gehen. Und „manchmal haben die kleinen Dinge den Tag gerettet“. Zum Beispiel, wenn der Lehrer eine gute Note gegeben und dazu gesagt habe: „Hey, Du schaffst das.“ Sie glaube, dass viele Lehrkräfte gar nicht wüssten, „wie schön das ist, wenn man so etwas hört, wenn man nicht mehr an sich glaubt“. Sie dankte aber auch allen Lehrkräften. Ohne sie hätten sie es nicht geschafft. Und zu ihren Mitschülern sagte sie. „Ihr schafft alles, wenn Ihr wollt. Ich glaube an Euch.“