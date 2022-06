Entlassfeier an Gesamtschule in Xanten : 156 Gesamtschüler machen Abschluss nach der zehnten Klasse

Foto: Olaf Ostermann (oo) 9 Bilder Xantener Gesamtschüler bekommen ihr Abschlusszeugnis

Xanten An der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten haben am Mittwoch 156 Schülerinnen und Schüler ihr Abschlusszeugnis nach der zehnten Klasse bekommen. Einer von ihnen sorgte für einen bewegenden Moment.

An der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten haben in diesem Jahr 156 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss nach der zehnten Klasse gemacht. In einer Feierstunde am Mittwochvormittag vor der Mensa erhielten sie ihre Zeugnisse. Eltern, Lehrer, Schülervertreter, Schulpflegschaft, Schulleitung, Förderverein und Bürgermeister Thomas Görtz gratulierten ihnen. Von den 156 Schülerinnen und Schülern erlangten 117 den mittleren Schulabschluss. Davon haben 76 die Berechtigung für die gymnasiale Oberstufe.

„Ihr könnt stolz darauf sein, was ihr geleistet habt“, sagte Schulleiter Frank Pieper. Jetzt beginne ein neuer Lebensabschnitt für die jungen Menschen, egal, ob sie eine Ausbildung anfingen oder ihre schulische Laufbahn fortsetzten. „Ihr habt viel vor. Vieles davon wird klappen.“ Wenn es Rückschläge gebe, sei es nicht immer einfach, damit umzugehen. „Aber auch durch Scheitern lernt man“, sagte Pieper. „Lasst euch nicht aus dem Konzept bringen, geht euren persönlichen Weg.“ Und an die Eltern appellierte Pieper: „Bestärken Sie Ihre Kinder auch künftig darin, ihren eigenen Weg zu gehen, nur darin liegt echte Stärke.“

Info Abiturjahrgang erstmals auch an Gesamtschule Hinweis In diesem Jahr gibt es erstmals auch an der Willi-Fährmann-Gesamtschule einen Abiturjahrgang. Die 49 Schülerinnen und Schüler erhielten am Mittwochnachmittag ihre Zeugnisse überreicht. Darüber berichten wir ausführlich in der Samstagsausgabe.

Mit dem, was sie in den vergangenen Jahren gelernt hätten, „werdet ihr euren Weg machen“, sagte auch Görtz. Dieser Weg werde nicht immer gerade verlaufen. Sie würden wahrscheinlich auch einmal „auf die Nase fallen“. Aber dann sei es wichtig, wieder aufzustehen und nicht aufzugeben. „Dafür ist diese Schule eine hervorragende Grundlage.“

Ein bewegender Moment war direkt zu Beginn der Feierstunde gewesen. „Das ist der richtige Moment, um sich auch einmal bei den Eltern für die große Arbeit an uns zu bedanken“, sagte Nolwen Nowotny, Schüler der Abschlussklasse 10a. „Danke, Mama und Papa.“

