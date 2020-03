Ein Architekturbüro hat Vorschläge für eine Modernisierung von Gesamtschule und Gymnasium in Xanten vorgelegt, der Stadtrat berät 2020 darüber. Wir zeigen die sechs Varianten. Erster Vorschlag (VA) der Planer fürs Gymnasium in Xanten: Erweiterung von Gebäude C. Geschätzte Kosten: 27,3 Millionen Euro. Geschätzte Projektlaufzeit: 8,2 Jahre.