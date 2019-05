Genossenschaft hat sich gegründet : Ein weiterer Schritt in Richtung Dorfladen für Wardt ist getan

Der am Montag gewählte Vorstand der Genossenschaft: Petra van de Loo (v.l.), Oskar Haan und Angela Näther. Foto: Genossenschaft

Xanten Am Montagabend hat sich in Wardt eine Genossenschaft gegründet, die die Realisierung eines Treffpunkts mit angeschlossenem Café und Dorfladen anstrebt. Dafür sollen nun Fördermittel akquiriert werden. Jeder Xantener kann Mitglied in der Genossenschaft werden.

Während am Mittwochabend im Xantener Rathaus das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept, das Eckpunkte für die zukünftige Entwicklung der Stadt Xanten setzen soll, vorgestellt wurde, ist man in Wardt bereits einen Schritt weiter. Denn dort hat sich am Montagabend eine Genossenschaft gegründet, um die Realisierung der Idee für eine Begegnungsstätte mit integriertem Café und Dorfladen für das Inseldorf weiter voran zu treiben.

Die Geschicke der Inselbrot Wardt eG i. G. – eingetragene Genossenschaft in Gründung – werden künftig von den gewählten Vorstandsmitgliedern Petra van de Loo, Oskar Haan und Angela Näther gelenkt. Der Aufsichtsrat besteht derweil aus dem Vorsitzenden Wolf-Dieter Nacken, seinem Stellvertreter Johan H. Mooij sowie Hans-Jörg Giesen und Bürgermeister Thomas Görtz.

Die neu gegründete Genossenschaft hat ihr Ziel in einer Satzung verankert. So seien „der gemeinschaftliche Betrieb einer kommunikativen Begegnungsstätte mit integriertem Café und Dorfladen sowie die Einrichtung und Unterhaltung eines Treffpunktes/Veranstaltungsortes für Mitglieder, Selbsthilfegruppen, Ortsvereine und andere Institutionen“ oberste Handlungsgebote. Zudem sollen soziale und kulturelle Mitgliederbelange gefördert werden. „Kurz und knapp heißt das, dass nach der Inbetriebnahme des Inselbrot-Brötchenwagens im August 2018 jetzt ein zweiter wichtiger Schritt zur Realisierung eines Dorfladens in Wardt gemacht wurde“, heißt es in einer Mitteilung des Vorstands. Dieser sowie der Aufsichtsrat würden sich nun mit aller Kraft um den Eintrag in das Genossenschaftsregister und die Akquise von Fördermitteln für den Bau des Dorfladens kümmern.