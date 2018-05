Xanten : "Gemeinsam anpacken" heißt die Devise am Lemkenweg

Packen seit 40 Jahren gemeinsam an: Die Nachbarschaft des Lemkenwegs. Foto: Armin Fischer

Xanten Die Pumpennachbarschaft am Lemkenweg ist in vielerlei Hinsicht einmalig. Das fängt schon mit dem Straßennamen an. Den nämlich durften sich die Anwohner damals selber aussuchen. Und weil zu dieser Zeit alle Anwohner beim Landmaschinenhersteller Lemken beschäftigt waren, fiel die Wahl nicht schwer.

Gestern feierte die Nachbarschaft ihren 40. Geburtstag. Entstanden ist die eingeschworene Gemeinschaft, nachdem alle gemeinsam in Eigenleistung die Wasserleitung in der Straße verlegt hatten. Die Pumpe aus dem Jahre 1851 dient allerdings nur noch dazu, die Getränke während der diversen Feierlichkeiten zu kühlen.

"Gemeinsam anpacken" lautet hier seit jeher die Devise - auch weil die Anwohner mit ihren Grundstücken so ihre liebe Not hatten. "Das war hier ein Sumpfgebiet, wir haben uns gegenseitig die Keller ausgeschachtet", erinnert sich Gründungsmitglied Karl-Heinz Theberath. Und weil damals das geeignete Füllmaterial für die Straße fehlte, hat der Lemkenweg einen ganz besonderen Untergrund. "Der alte Friedhof auf dem Adenauerplatz und musste weichen. Wir haben die Gunst der Stunde genutzt und die vielen Denkmäler und Grabsteine anstelle von Schlacke in den Unterbau der Straße eingebaut", erklärt Theberath. Der Feierlaune schadete das gestern das nicht.

(RP)