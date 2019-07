Zuschüsse der Gemeinde : Sonsbecker Vereine und Gruppierungen erhalten Geld

Sonsbeck (pm) Zahlreiche Sonsbecker Vereine, Institutionen und Gruppierungen aus den Bereichen Kultur, Sport und Jugendpflege können sich in den kommenden Wochen über finanzielle Zuschüsse der Gemeinde freuen.

Markus Plüm (pm) ist Redakteur in der Lokalredaktion Xanten der Rheinischen Post.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde beschloss gestern einstimmig, die einzelnen Geldbeträge auszuzahlen. Die endgültige Entscheidung obliegt allerdings dem Gemeinderat, der am kommenden Dienstag tagt.

Die zweite positive Nachricht: Die Gesamtsumme der Zuschüsse, die zur Verfügung gestellt werden, ist um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies hatte der Rat bereits bei der Aufstellung des Haushaltes so beschlossen. Die Gesamtsumme der Zuschüsse beträgt rund 11.600 Euro. 2244 Euro davon entfallen auf den Bereich Kultur, Sportvereine und -gruppen werden mit insgesamt rund 4686 Euro bedacht, 4627 Euro fließen in die Institutionen und Gruppen, die in der Jugendarbeit aktiv sind.