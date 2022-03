Aufruf an Bürger : Gemeinde Sonsbeck sucht Wohnraum für Flüchtlinge

Täglich fliehen zwischen 12.000 und 15.000 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland (Symbolfoto). Foto: dpa/Christoph Reichwein

Sonsbeck Sonsbeck richtet derzeit gemeindeeigenen Wohnraum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ein. Benötigt werden aber dringend zusätzliche Unterkünfte. Bürger sind zur Mithilfe aufgerufen.

Die Gemeinde Sonsbeck bittet Bürger um die Mithilfe bei der Suche nach Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine. Der Krieg in der Ukraine zwinge viele Menschen, ihr Land zu verlassen und Sicherheit in Europa zu suchen, schreibt die Gemeinde, die in den kommenden Tagen und Wochen mit einem großen Zustrom von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern rechnet.

„Unser Ziel ist es, diesen Menschen zu helfen und ihnen das zu bieten, was sie in ihrer Heimat auf der Flucht vor dem Krieg aufgeben mussten: eine Unterkunft und die Möglichkeit, sich ohne Angst in einem sicheren Umfeld zu bewegen“, heißt es aus dem Rathaus. An verschiedenen Stellen im Ort werde derzeit der gemeindeeigene Wohnraum für die Geflüchteten eingerichtet. Darüber hinaus würden jedoch dringend zusätzliche Unterkünfte benötigt. Die Gemeinde Sonsbeck ist hierbei auf die Mithilfe der Sonsbecker Bürgerinnen und Bürger angewiesen.

Gesucht werden private Vermieter, die geeigneten Wohnraum für die Unterbringung der Betroffenen – Einzelpersonen, aber auch Familien mit Kindern – anbieten können. Personen, denen freier Wohnraum in Form abgeschlossener Wohnungen oder auch Häuser zur Anmietung beziehungsweise zum Ankauf zur Verfügung stehe und die die Gemeinde bei der Bereitstellung von Wohnraum unterstützen möchten, können sich in der Gemeindeverwaltung an Ira Sawatzki, Tel. 02838 36124 oder per E-Mail an ira.sawatzki@sonsbeck.de wenden. Sie beantwortet auch Fragen und gibt weitere Informationen.

(RP)