Ausgeglichener Haushalt für 2020 : Sonsbeck profitiert vom Gewerbe

Sonsbeck Die Gemeinde plant für 2020 zwar mit einem Defizit, bleibt aber weiter schuldenfrei. Grund dafür sind unter anderem die weiterhin hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer.

Die wesentlichen Verbesserungen im Haushalt für das Jahr 2020 ergäben sich derweil nicht nur aus den Gewerbesteuer-Einnahmen, sondern zudem aus Grundstücksverkäufen, einem Plus an Schlüsselzuweisungen sowie dem Wegfall der Beteiligung am Fonds „Deutsche Einheit“. Tiefer in die Tasche greifen muss die Gemeinde derweil für die an den Kreis zu entrichtenden Umlagen. „Das verwundert leider nicht“, so Schmidt. So steigen die Kosten für die allgemeine Kreisumlage um 70.000 Euro, der Betrag für die Jugendamtsumlage um 61.000 Euro. Insgesamt muss die Gemeinde Sonsbeck damit mittlerweile rund 6,8 Millionen Euro an den Kreis überweisen. „Ein großer Batzen für unseren kommunalen Haushalt“, wie Schmidt konstatierte.