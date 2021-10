Norbert Müller vom Geldmuseum Wardt : „Es war Liebe auf den zweiten Blick“

Museumsleiter Norbert Müller im Geldmuseum. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Vor fünf Jahren wurde das Geldmuseum in Wardt eröffnet. Leiter Norbert Müller erzählt, wie er zufällig in Wardt landete, wer ihm beim Aufbau half und wer sein bisheriger Stargast war.

Herr Müller, wie wurde 2016 aus dem früheren Görtzhof, auch bekannt als Villa Kunterbunt, ein Geldmuseum?

Norbert Müller An Ostern 2013 machte ich eine Radtour nach Xanten und kam in Wardt an der damaligen Villa Kunterbunt vorbei. Wie der Zufall es wollte, stand die Tür zum Büro offen. Ich erfuhr, dass das Haus seit dem 31. Dezember 2012 nicht mehr als Selbstversorgerhaus genutzt wird. Wenig später betrat ich die Räume der Villa und dann geschah es: die Liebe auf den zweiten Blick. In der darauffolgenden Nacht gingen mir die Räume und deren Umgestaltung zu einem Geldmuseum nicht mehr aus dem Kopf.

Wie haben Sie dann das Geldmuseum aufbauen können?

Foto: Armin Fischer (arfi) 7 Bilder Besondere Exponate im Geldmuseum Wardt

Müller Der Sprecher des Vereins „Wardt zusammen“, Oskar Haan war der Erste, der mir tatkräftige Hilfe anbot und im Sommer 2014 mit anpackte. Aber es blieb nicht bei dieser ersten Hilfeleistung. Immer dann, wenn ich Hilfe benötigte, stand diese Hilfe auch vor der Tür. Sei es, dass ein vollgelaufener Keller leergepumpt werden musste oder das Dach undicht war. Auch mussten 41 Tonnen Kiessplit bewegt werden, die die Firma Hülskens aus Wesel kostenlos zur Verfügung stellte. Mittels eines Hubwagens der Firma Wardemann aus Wardt konnte das große Museumsschild ohne Probleme montiert werden. Ein Freund, von Beruf Maler und Lackierer, half mir mit viel Fingerspitzengefühl dabei, Türblätter und Zargen wieder in ihren Ursprungzustand zu versetzen. Während der Umbau- und Renovierungsphase musste ich sämtliche Handwerks-Register ziehen: Maler-, Schlosser-, Installateur-, Schreiner-, Maurer- und Gärtnerarbeiten mussten fachmännisch erledigt werden. Jede freie Minute, jeder Urlaub wurde in Handwerkerstunden investiert. Es waren sehr viele. Die Sparkasse am Niederrhein sponserte die Kosten für unsere Grafikerin, die die Ideen für unseren Flyer umsetzte.

In den fünf Jahren hatten Sie unzählige Besucher. An wen können Sie sich besonders erinnern?

Müller Vor einigen Wochen besuchte ein Student aus Zagreb das Museum. Er war so interessiert, dass ich mich mit ihm für ein Fachgespräch verabredete. Mittlerweile ist daraus eine Freundschaft entstanden. Es werden Banknoten zwischen Zagreb und Wardt hin- und hergeschickt. Eine Besucherin aus dem fünften Kontinent, Australien, weilte stundenlang im Museum. Sie konnte nicht genug sehen und erfahren und versprach wiederzukommen. Die persönlich prägendste Erfahrung war die Führung einer Gruppe Blinder. Alle schlugen sich trotz des nicht vorhandenen Augenlichts ihren Xantener Denar. „Stargast“ in diesen fünf Jahren war unzweifelhaft der Ballonflüchtling Günter Wetzel. Am 16. September 1979 war er zusammen mit einer befreundeten Familie in einem selbst gebauten Heizluftballon aus der ehemaligen DDR geflohen. In einem fesselnden Vortrag am 31. Oktober 2020 im Xantener Viktor-Dom schilderte er die Vorbereitungen und Durchführung dieser spektakulären Flucht.

