Besonderer Geburtstag in Xanten: Geldmuseum feiert 70 Jahre D-Mark

Xanten In Xanten steht ein Geldmuseum. Es ist das einzige in Nordrhein-Westfalen. Anlässlich des runden Geburtstages der Deutschen Mark im Juni waren wir schon jetzt vor Ort und haben uns die Sonderausstellung angeschaut.

49 Tage später hatten die Beratenden schließlich ein Konzept erarbeitet, das sich als entscheidendes Kriterium für den wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands in den folgenden Jahrzehnten herausstellen sollte: Die Deutsche Mark war geboren. Bereits einen Tag später - am 20. Juni 1948 - wurde die neue Währung unters Volk gebracht und trat ihren ganz eigenen Siegeszug an.

So auch die der Deutschen Mark, der das Museum ab dem 23. Juni eine eigene Sonderausstellung widmet (siehe Infobox). Müller wird in dieser auch äußerst seltene Exponate zeigen. Dazu gehört unter anderem eine von nur drei in Deutschland noch existierenden Holzkisten - fast alle wurden später verheizt - in denen 1948 unter strengster Geheimhaltung die ersten 10,7 Milliarden Mark aus den Vereinigten Staaten per Schiff nach Deutschland gebracht wurden. "Insgesamt kamen 23.000 dieser Kisten in Bremerhaven an - versehen mit dem Codenamen ,Door Knob', um die Russen zu täuschen", erklärt Norbert Müller die besondere Bewandtnis des hölzernen Exponats. Die neue Währung wurde per Militärkonvoi nach Frankfurt transportiert, schließlich erhielten alle Bundesbürger ihre ersten 40 Mark "Kopfgeld", mit denen sie fortan bezahlen konnten.