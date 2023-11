Geldautomaten-Sprengung in Marienbaum „Die Täter flüchteten ohne Beute“

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Xantens Ortsteil Marienbaum haben die Täter nach Angaben der Volksbank Kleverland kein Geld erbeutet. Wie der Vorstandsvorsitzende Frank Ruffing am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete, gelang es den Kriminellen auch mit zwei Sprengsätzen nicht, an die Geldkassetten im Geldautomaten zu gelangen. „Sie flüchteten ohne Beute“, sagte Ruffing unserer Redaktion. Die Filiale in Marienbaum gehört zur Volksbank Kleverland.