Erwartungen übertroffen Sonsbeck verlängert Förderung für Geschäftsleute

Das Bild im Ortskern der Gemeinde Sonsbeck hat sich in den vergangenen Monaten deutlich gewandelt. Wo sich einst leer stehende Ladenlokale an der Hoch- und Wallstraße reihten, scheint die Geschäftswelt nun neu aufzublühen. Allein im vergangenen Jahr wurde dort ein halbes Dutzend neuer Läden eröffnet. Von Mode und Schmuck, über stylishes Interieur, Geschenk-Ideen und Haushaltshelfer bis zu selbst gefertigten Dekorationsartikeln lockt nun eine Fülle neuer Waren zum Bummeln und Shoppen nach Sonsbeck. „Diese Resonanz haben wir uns natürlich erhofft, aber in dieser Form gar nicht erwartet“, sagt Wirtschaftsförderin Beate Pauls begeistert. Das 2022 initiierte „Kommunale Förderprogramm zur Stärkung des Einzelhandels im Ortskern“ markiert den Wendepunkt. Und Pauls ist überzeugt, dass der Einzelhandel in Sonsbeck in den kommenden zwei Jahren einen weiteren Aufschwung erleben wird. Denn der Gemeinderat hat in seiner Märzsitzung geschlossen für eine Verlängerung der Ortskernförderung gestimmt. Noch einmal nimmt die Gemeinde 100.000 Euro in die Hand, um damit Gewerbetreibende in den kommenden zwei Jahren auf der Hoch- und Wallstraße finanziell zu unterstützen. Die ersten Anfragen liegen bei der Wirtschaftsförderin schon vor.