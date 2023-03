Gegen Leerstände an Hoch- und Wallstraße Förderprogramm für Ortskern in Sonsbeck ist gefragt

Das im vergangenen Jahr aufgelegte Sofortprogramm der Gemeinde Sonsbeck zielt voranging auf die Unterstützung des Gewerbes auf der Hoch- und Wallstraße ab. Es basiert auf drei Säulen: Vermieter und Mieter können erstens eine Umbaupauschale beantragen, um eine sanierungsbedürftige Immobilie zu modernisieren. Zuschüsse von bis zu 7500 Euro pro Lokal sind möglich. Zweites stellt die Gemeinde für die Anmietung von leer stehenden Ladenlokalen bis zu einer Fläche von 300 Quadratmetern finanzielle Hilfen in Aussicht. Die dritte Säule verspricht eine Unterstützung bei der Vermarktung von leer stehenden Ladenlokalen, wobei in Zusammenarbeit mit einem Sonsbecker Maklerbüro professionelle Exposés erstellt werden. Die Förderbausteine sind je nach Bedarf einzeln oder in Kombination abrufbar.