Facebookseite für Sonsbecker wird zehn Jahre alt : Geburtstagsparty mit 5700 Freunden

Andreas Bruckmann (l.) hat die Facebook-Seite vor zehn Jahren gegründet. Dominik Dahmen unterstützt ihn seit zwei Jahren als Admin. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Vor genau zehn Jahren wurde die Facebookgruppe „Du bist Sonsbecker, wenn du...“ gegründet. Aus einer spontanen Idee ist eine Gemeinschaft mit Tausenden Mitgliedern geworden. Wir sprachen mit den Admins über Intention und Reizthemen.

Es war am 2. Juni vor genau zehn Jahren, als Andreas Bruckmann abends auf seiner Couch im Wohnzimmer saß und im Internet surfte. Er war auf der Social-Media-Plattform Facebook unterwegs, wollte sich informieren, was in Uedem so los ist, wo der gebürtige Sonsbecker inzwischen mit seiner Familie lebte. Dabei stieß Bruckmann auf die Gruppe „Du bist Uedemer, wenn du...“. „Und ich dachte gleich: ,Wow, wieso gibt es so etwas nicht für Sonsbeck‘“, erzählt er. Sofort sprang er vom Sofa, setzte sich an seinen Schreibtisch, wollte den Mangel schnellstmöglich beheben. „Ich wusste sofort, wie die Seite aussehen, welchen Titel sie tragen soll“, erzählt Bruckmann. In wenigen Minuten war die Facebookgruppe „Du bist Sonsbecker, wenn du...“ geboren. Ergänzt durch den Slogan: „Damals und heute – wo Kindheitserinnerungen wach werden“. Zehn Jahre später ist aus der spontanen Idee eine beachtliche Gemeinschaft mit 5705 Mitgliedern geworden, in der Menschen noch immer gerne Erinnerungen austauschen, sich aber auch über ihre Heimat informieren, für ihre Veranstaltungen und Angebote werben – und manchmal auch über Reizthemen debattieren.

„Ziel war es, eine Verbundenheit und Identifikation mit der Heimat zu schaffen“, sagt Bruckmann. An den Start gegangen ist er mit rund 80 Einladungen. Alles Freunde, die er auf seiner privaten Facebookseite hatte. Doch die Gruppe wuchs schnell, sehr schnell sogar. „Das Ganze wurde ein Selbstläufer“, so Bruckmann. Nach zwei Jahren gehörten bereits knapp 3000 Mitglieder an. „Jeder, der wollte, wurde in die Gruppe gelassen“, erzählt der Gründer. „Heute ist das anders. Wenn ich sehe, dass jemand schon 86 Gruppen angehört, weil er dort nur Werbungen schalten will, wird er abgewiesen.“

Info Mitglieder kommen sogar aus den USA Nutzer Der Facebook-Seite gehören nicht nur Sonsbecker an. Viele Menschen, die weggezogen sind, halten sich damit über ihre Heimat auf dem Laufenden. Es gibt sogar Mitglieder in den USA. Titelbild-Aktion Die Aktion läuft weiter und wurde durch eine Belohnung erweitert. Die Fotografen der besten Bilder erhalten einen Gutschein für Sonsbecks Einzelhandel.

Und auch sonst hat sich in den vergangenen zehn Jahren viel in der Gruppe verändert. Die Themen wurden vielfältiger, Regeln im Umgang miteinander wurden aufgestellt, Aktionen für die Nutzer ins Leben gerufen. Zum Beispiel die Titelbild-Aktion, die Bruckmann zu Beginn der Corona-Pandemie initiierte. „Mit den Lockdowns passierte nicht mehr viel in der Umgebung und auch die Gruppe ist ein wenig eingeschlafen“, erklärt der 49-Jährige. „Durch die Titelbild-Aktion sollten die Leute mal wieder raus und gucken, was in der Gemeinde noch geht, schöne Fotos davon machen und sie mit der Gemeinschaft teilen.“ Die Mitglieder wählten dann regelmäßig das beste Bild aus, das für einige Wochen den Kopf der Seite zierte.

Doch mit Beginn der Pandemie gerieten dem Admin zufolge auch einige Diskussionen aus dem Ruder. Zudem habe die Werbung massiv zugenommen. Der Sonsbecker suchte Hilfe, um in der Gruppe Ordnung zu schaffen. Er fand sie in Dominik Dahmen (44), ebenfalls Ur-Sonsbecker und Gruppenmitglied erster Stunde. Gemeinsam passten sie die Regeln an. Werbung darf seitdem nur noch vormittags gepostet werden, von den Sonsbeckern und umliegenden Betrieben täglich, von auswärtigen Unternehmen (Kreis Wesel und Kleve) zweimal die Woche. „Wir wollten die Einzelhändler in dieser schwierigen Zeit ja unterstützen, nur eben in geregelten Bahnen, damit die restlichen Nutzer nicht die Lust an der Seite verlieren“, erklärt Dahmen.

Das Thema Corona wurde komplett von der Seite gestrichen. Ausgenommen waren Hinweise auf Öffnungszeiten der Testzentren. „Um unserer Verantwortung gerecht zu werden“, wie Dahmen sagt. „Aber wir wollten keine ausartenden Diskussionen von Impfgegnern und -befürwortern.“

Grundsätzlich ist der Meinungsaustausch aber willkommen. Auch bei Reizthemen – etwa dem Biber in Sonsbeck. Nachdem der Biber zeitweise die Diskussionen beherrschte, sei das Interesse jetzt wieder abgeflacht. Die beiden Admins wollen sich da gar nicht zu sehr einmischen und schon gar nicht die Debatten in eine bestimmte Richtung lenken. Sie betonen aber: „Facebook ist eine Online-Blase, die nicht die Realität wiedergeben kann.“ Es gebe Leute, die alles kommentierten, andere hielten sich bedeckt und läsen nur die Beiträge. Beides sei gut, so die Admins, beides halte die Seite am Leben. Sie sind stolz, dass nach zehn Jahren immer noch viel Bewegung in der Gruppe besteht. Dahmen ergänzt mit Augenzwinkern: „Ohne Hundehaufen wäre die Seite langweilig.“ Ebenfalls ein Reizthema, das regelmäßig die Postings bestimmt.

(beaw)