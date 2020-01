Schulpolitik in Sonsbeck : Ganztag in Sonsbeck soll teurer werden

Ganztag in Sonsbeck soll teurer werden

Schulpolitik in Sonsbeck

Julia Mätzig, neue OGS-Leiterin, berichtet in der Sitzung über die Arbeit in der Betreuung. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Sonsbeck Der Schulausschuss diskutiert am Montag über die von der Verwaltung vorgeschlagene Anhebung der Elternbeiträge. Hohe Einkommen sollen stärker belastet werden.

Alpen hat’s bereits getan. Nun schlägt auch die Verwaltung im benachbarten Sonsbeck vor, die seit 2015 geltenden Elternbeiträge für den offenen Ganztag (OGS) an der Johann-Hinrich-Wichern-­Grund­schule anzuheben. Die Satzung mit den neuen Gebühren, die vom kommenden Schuljahr an gelten sollen, liegt dem Schulausschuss vor. Der berät darüber am Montag, 27. Januar, 18 Uhr, und entscheidet.