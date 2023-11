Busnotverkehr geplant Auch RB31 vom GDL-Streik betroffen

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat am Dienstag ihre Mitglieder zu einem 20-stündigem Streik in der Zeit von Mittwoch, 15. November, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr aufgerufen. Sie wirft der Deutschen Bahn AG, dem Transdev-Konzern und weiteren Bahn-Unternehmen vor, dass sie in der aktuellen Tarifauseinandersetzung nicht über die Absenkung der Arbeitszeit sprechen wollten. Das sei aber ein „unverzichtbarer Bestandteil des GDL-Forderungskatalogs“, schrieb die Gewerkschaft in einer Mitteilung.