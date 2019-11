Sterne-Koch Jürgen Köpp : „Das ist eine wichtige Bestätigung“

Sterne-Koch Jürgen Köpp in seinem Landhaus in Obermörmter. Foto: Jürgen Köpp

Xanten Der Xantener Jürgen Köpp gehört in der neuen Ausgabe des Restaurantführers Gault & Millau wieder zu den besten Köchen in NRW. „Und trotzdem müssen wir uns weiter anstrengen“, sagt er im Interview.

Die Gourmetkritiker von Gault & Millau haben bundesweit Restaurants getestet, allein in NRW 144. Dabei hat der Xantener Jürgen Köpp mit seinem gleichnamigen Landhaus in Obermörmter wieder 17 von 19,5 Punkten erhalten . In Nordrhein-Westfalen schnitten nur zwei Restaurants besser ab , acht weitere erhielten ebenfalls 17 Punkte. Wir sprachen mit Köpp, der auch einen Michelin-Stern trägt, über die Bedeutung dieser Bewertung.

Jürgen Köpp Direkt am Montagabend, als die Ergebnisse veröffentlicht wurden. Ich bin jedes Mal angespannt, das ist aber auch gut so. Es heißt doch: Hochmut kommt vor dem Fall. Also: Wenn man glaubt, das klappt schon alles. Das ist nicht so. Man darf sich nicht ausruhen. Man muss Respekt vor seiner Arbeit haben.