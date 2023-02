„Wir können unsere Produkte wieder anbieten“ Energieversorger NGW öffnet den Vertrieb wieder für Neukunden

Der Energieversorger NGW nimmt wieder Neukunden auf. Das teilte der Mutterkonzern, die Erenja AG, am Freitag mit. Im vergangenen Jahr habe NGW den Vertrieb an Neukunden gestoppt, erklärte das Unternehmen. „Sonst hätten immer mehr Mengen zu immer höheren Preisen gekauft werden müssen. Das hätte Gas und Strom für die Bestandskunden noch mehr verteuert.“ Diese Zeiten scheinen zunächst vorbei zu sein. Das Einsparverhalten der Kunden, die milden Temperaturen und die Lieferung hoher Flüssiggasmengen hätten für gut gefüllte Erdgasspeicher in Europa gesorgt. „Wir können unsere Produkte wieder Neukunden anbieten“, kündigte Geschäftsleiter Stefan Pruss an. Von einer Entwarnung wolle er aber noch nicht sprechen, denn im Vergleich zu früheren Zeiten sei das allgemeine Preisniveau nach wie vor hoch. „Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, Energiesparen ist aber weiterhin notwendig. Das hilft der Gesellschaft und dem eigenen Geldbeutel.“