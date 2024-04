Gaststätte Bremer in Xanten öffnet wieder „Schockverliebt“ in das eigene Lokal

Als Sandra Brinkmeier die Gaststätte Bremer in Xanten das erste Mal betrat, das war Ende März, da habe sie sich direkt „schockverliebt“, berichtet die 47-Jährige im Gespräch mit der Redaktion. „Ich bin hier reingekommen und habe gedacht: Boah.“ Die Gemütlichkeit der Räume habe ihr so gut gefallen, dass sie das Lokal gleich gepachtet habe – es war einige Monate vorher geschlossen worden. In wenigen Wochen hat sie dann alles so weit vorbereitet, damit sie am Mittwoch, 1. Mai, 12 Uhr, die Gaststätte Bremer eröffnen kann.