SV Sonsbeck ist in der Gaststätte „Am Markt“ zuhause Letzte Runde für die Kult-Wirte Hahn

Wie viele Stiefel schon über die Theke gegangen sind, können Marlies und Hans Hahn gar nicht genau sagen. Die 2,5 Liter Bier im stiefelförmigen Glas werden von den Spielern des SV Sonsbeck immer bestellt, wenn es wieder etwas zu feiern gibt: den Aufstieg in die nächsthöhere Liga, den Klassenerhalt, eine Meisterschaft. Dann geht das Gebräu unter den Fußballern reihum, jeder nimmt einen kräftigen Schluck vom Glück. „Man muss den Stiefel seitlich ansetzen“, rät Hans Hahn. „Sonst schwappt das Bier über.“ Er muss es wissen. Seit 45 Jahren schenkt er zusammen mit seiner Ehefrau das Frischgezapfte an die feiernden Fußballer aus. Seit jeher ist die Gaststätte „Am Markt“ an der Hochstraße das Vereinslokal des SV. Doch nun wird Abschied gefeiert. Nein, nicht aus der Landesliga. Nach der Europameisterschaft ist für das Sonsbecker Paar Schluss. Die Hahns gehen in den Ruhestand. Die Gaststätte, die seit drei Generationen in Familienbesitz ist, ist verkauft.