Gastro-Quartett des Round Table Xanten 32 Gründe für einen Restaurantbesuch

Die meisten Hauptgerichte hat das Restaurant Eldorado (280), die meisten Sitzplätze das Bagfiz am See (514), die meisten Biersorten die Pizzeria da Tony (14). Am längsten ist das Schützenhaus geöffnet (bis 3 Uhr nachts) – vorausgesetzt, dort ist eine Veranstaltung. Am nächsten zum Xantener Dom liegt das Restaurant Zur Börse (0,057 Kilometer). Am längsten gibt es dagegen das Restaurant Hövelmann: Eröffnet wurde es 1758.