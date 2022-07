Versorgungssicherheit : Xantens Gasspeicher zu 90 Prozent befüllt

Mitglieder der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU im Kreis Wesel informierten sich vor Ort über die Gaskavernenspeicher in Xanten. Foto: KPV Kreis Wesel

Xanten Vertreter der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU im Kreis Wesel besichtigten die Anlage in Xanten. Die Kavernen fassen acht Mal den St.-Viktor-Dom.

Auf Initiative von Xantens Bürgermeister Thomas Görtz, Vorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU im Kreis Wesel, besuchten Vertreter von KPV und CDU die von der RWE Gas Storage West GmbH in Xanten betriebenen Gaskavernenspeicher. „Die Themen Versorgungssicherheit und Energiepreise insbesondere im Erdgasbereich sind derzeit höchstaktuell und in aller Munde“, so Görtz. „Deshalb wollten wir uns als kommunalpolitisch Verantwortliche einmal vor Ort ein Bild machen und uns aus erster Hand informieren, wenn schon ein Gaskavernenspeicher hier direkt vor unserer Haustür liegt“, sagte der Xantener Verwaltungschef. Denn neben Bürgerinnen und Bürgern seien schließlich auch Kommunen von der „Energiekrise mit explodierenden Preisen knallhart betroffen“.