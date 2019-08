Gasaustritt in Gewerbegebiet in Xanten : Autofahrer ignoriert Anweisungen der Feuerwehr

Gasaustritt in Gewerbegebiet in Xanten

Xanten Auf einem Betriebsgelände in Xanten entwich Stickstoff aus einem Tank. Ein Autofahrer fuhr in das abgesperrte Gebiet trotz einer Warnung der Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Xanten beklagt das Verhalten eines Autofahrers, der während eines Einsatzes am Sonntag den Anweisungen der Rettungskräfte nicht gefolgt sei. Dadurch habe er sich und andere in Gefahr gebracht, kritisiert die Feuerwehr in einem Bericht zu dem Einsatz am Sonntag im Gewerbegebiet in Xanten. Auf dem Gelände eines Betriebes an der Boxtelstraße war demnach Stickstoff aus einem Tank entwichen. Das Gebiet zwischen Sonsbecker Straße und Küvenkamp sei deshalb großräumig abgesperrt worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Stickstoff ist ein geruch- und farbloses Gas.