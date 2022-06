Feuerwehreinsatz in Xanten : Gas tritt aus Heizungsanlage in Vynen aus

Die Feuerwehr ist wegen Gasaustritts zu einem Haus in Vynen ausgerückt (Symbolfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Xanten-Vynen Ein Gasaustritt in einem Wohnhaus in Vynen hat am Mittwochabend die Xantener Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte erinnern daran, wie wichtig ein Kohlenstoffmonoxid-Melder ist.

In einem Wohnhaus am Alt-Vynscher-Weg im Xantener Ortsteil Vynen ist am Mittwochabend Gas ausgetreten. Wie die Xantener Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, habe beim Einschalten einer Heizungsanlage ein privater CO-Melder (Kohlenstoffmonoxid) ausgelöst und die Hausbewohner alarmiert. Diese hätten auch selbst Gasgeruch wahrgenommen, gegen 19.15 Uhr die Feuerwehr gerufen und das Haus verlassen.

Ein Trupp unter Atemschutz habe die Gaszufuhr abgeklemmt und die Heizungsanlage abgeschaltet. Mit Hilfe eines Gasmessgerätes sei eine erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Konzentration festgestellt worden. „Nachdem Explosionsgefahr ausgeschlossen werden konnte, wurden die Räume belüftet, sodass die Einsatzstelle im Anschluss an den Energieversorger übergeben werden konnte“, teilte die Feuerwehr mit und verwies darauf, wie wichtig Rauchmelder, aber auch Kohlenstoffmonoxid-Melder, im häuslichen Umfeld seien.

Das farb-, geruchs- und geschmacklose Gas entsteht bei unvollständigen Verbrennungsvorgängen, etwa in Heizungsanlagen oder Kaminöfen. Je nach Konzentration kann es zu Schwindel, Übelkeit, Bewusstlosigkeit oder sogar zum Tod führen.

