Gartenkonzert in Sonsbeck : Aus dem Grünen erklingt Musik

Gartenkonzert in Sonsbeck

Sonsbeck Der Sonsbecker Jörg Klotzbach hat in seinem Garten ein kleines Konzert nach Auflagen der Corona-Schutzordnung organisiert. Fünf Solo-Künstler und Bands spielten handgemachte Musik.

Sonnenschein, im Abstand zueinander stehende Tische und Bänke, eine kleine Bühne – mehr brauchte es nicht, um in dem Garten an der Danziger Straße in Sonsbeck für Wohlfühlatmosphäre zu sorgen. Dort organisierte Gartenbesitzer Jörg Klotzbach ein kleines Konzert mit fünf Musikern und Bands unter dem Titel „Acoustic Garden“.