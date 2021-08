Unbeständiges Wetter : Open-Air-Kino am Hafen wird verschoben

Open-Air-Kino am Hafen wird verschoben

Das Open-Air-Kino am Hafen Xanten erfreute sich in den vergangenen Jahren im großer Beliebtheit (Archivfoto). Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Wegen des unbeständigen Wetters hat sich das Freizeitzentrum Xanten entschlossen, das Open-Air-Kino am Hafen zu verschieben. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Das ursprünglich für kommendes Wochenende geplante Open-Air-Kino im Hafen Xanten wird verschoben. Das hat das Freizeitzentrum Xanten (FZX) als Veranstalter aufgrund der instabilen Witterung für die kommenden Tage entschieden. Die neuen Termine sind Freitag, 17., und Samstag, 18. September. Die vorgesehenen Vorführungen werden analog verschoben, das heißt am Freitag wird der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ und am Samstag „Nightlife“ gezeigt. Alle für die bisherigen Termine gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für die entsprechenden neuen Termine, und der Vorverkauf für die Veranstaltungen läuft noch weiter. Tickets sind weiterhin online erhältlich auf f-z-x.de beziehungsweise eventim.de. Das FZX bittet um Verständnis für die Entscheidung und hofft auf besseres Wetter im September.