Rabatt auf Freizeitangebote : Volles Programm am Xantener Tag der Seen

Volles Programm am Xantener Tag der Seen

Xanten Zum Start in die Hauptsaison lädt das Freizeitzentrum zum Ausprobieren ein: Angebote wie Wasserski, Segeln und Stand-Up-Paddling können am „Tag der Xantener Se(h)en“ zu einem günstigeren Preis genutzt werden.

Am kommenden Sonntag, 12. Mai, veranstaltet das Freizeitzentrum Xanten (FZX) den „Tag der Xantener Se(h)en“ an der Nord- und Südsee. Zum Start in die Hauptsaison lädt das Wassersport- und Freizeitrevier im Ruhrgebiet und für den Niederrhein dazu ein, die verschiedensten Wassersportaktivitäten selbst auszuprobieren, die Rad- und Wanderwege rund um die Xantener Seen zu entdecken und in den Häfen Vynen, Wardt und Xanten sowie an der Wasserski-Anlage ein buntes Rahmenprogramm zu erleben. „Das Freizeitzentum steht für alle Interessierten offen, um die Freizeitangebote selbst zu entdecken und auszuprobieren“, sagt Wilfried Meyer, Leiter des Freizeitzentrums Xanten. Alle Wassersportaktivitäten können während des Aktionstages mit 30 Prozent Tagesrabatt genutzt werden.