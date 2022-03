FZX-Leiter Ludwig Ingenlath : „Wir planen die Saison ohne Einschränkungen“

„Ich plane, längerfristig hier zu bleiben“, sagt Ludwig Ingenlath. Zum Interview trafen wir ihn auf der Terrasse des Plaza del Mar an der Xantener Südsee. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Der 30-jährige Ludwig Ingenlath ist der neue Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX). Am Wochenende beginnt seine erste Saison an der Nord- und Südsee. Im Interview spricht er über seine Erwartungen und erklärt, welche Veranstaltungen geplant sind und was sich ändern wird.