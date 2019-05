Freizeitzentrum Xanten : Ein Schwimmbecken fürs Strandbad

Xanten Am Freizeitzentrum geht der Ausbau des Angebots im Gesundheitstourismus voran. In den nächsten Wochen wird ein barrierefreies Schwimmbecken in der Südsee verankert.

Im Xantener Strandbad haben die Arbeiten für das barrierefreie Wasserbecken begonnen, das in den nächsten Wochen in der Südsee verankert werden soll. Das Freizeitzentrum Xanten (FXZ) erweitert damit sein Angebot im Gesundheitstourismus. Menschen mit Behinderung werden darin schwimmen können. Aber auch Senioren, Familien mit kleinen Kindern und andere Bevölkerungsgruppen werden davon profitieren. Nach Angaben des FZX wird es bundesweit kein vergleichbares Angebot geben.

Das Freizeitzentrum und das Land Nordrhein-Westfalen investieren zusammen 3,7 Millionen Euro in den Ausbau des Angebots für den Gesundheitstourismus. Dazu gehört ein Umbau des Strandbads in ein barrierefreies Naturbad mit Schwimmbecken in der Südsee. Es wird einige Dutzend Meter vom Ufer entfernt im Wasser liegen und über einen Steg mit dem Strand verbunden sein. Darüber werden Rollstuhlfahrer bis zum Beckenrand fahren können. Über eine flache Treppe können sie dann ins Wasser steigen.

