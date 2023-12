„Auskieser sollen an Kosten beteiligt werden“ Schieflage des FZX – SPD-Politiker fordert Konsequenzen für Kies-Debatte

Diesen Teil der Geschichte würden die Auskieser in ihren Hochglanz-Prospekten gern verschweigen, kritisiert Schneider und erklärt: „Denn es ist der Steuerzahler.“ Das zeige die Diskussion um das FZX. Seit Jahren suche es nach Einnahmequellen wie der Gastronomie oder dem Oktoberfest, um den defizitären Bereich – die Pflege des Areals – möglichst so finanzieren zu können, dass die Gesellschafter nichts zuschießen müssten. Dieses System sei jetzt an Grenzen gestoßen. Die Gesellschafter, die Stadt Xanten, der Kreis Wesel und der Regionalverband Ruhr (RVR), müssten in diesem Jahr fast 1,2 Millionen Euro aus Steuermitteln für den laufenden Betrieb dazugeben. „Etwa doppelt so viel wie geplant.“