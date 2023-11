Debatte um Sonderzuschuss Unsichere Zeiten für das FZX

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) erlebt unsichere Zeiten. Nach einer schlechten Saison hat es die Gesellschafter, also die Stadt Xanten, den Kreis Wesel und den Regionalverband Ruhr (RVR), um einen Sonderzuschuss über 600.000 Euro noch in diesem Jahr und 200.000 Euro im nächsten Jahr gebeten. Aber ob sie ihn dem FZX gewähren, ist offen. Dafür müssen die politischen Gremien aller drei Gesellschafter zustimmen. Und zumindest die Politik im Kreis Wesel will erst weitere Informationen vom Freizeitzentrum hören, bevor sie sich positioniert. Das machten am Montagabend die CDU und die SPD deutlich.