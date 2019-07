FZX-Chef Wilfried Meyer : „Ein Meilenstein für das Strandbad“

Wilfried Meyer, Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX), am neuen Schwimmbecken in der Südsee. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Am Sonntag wird das umgebaute Naturbad Xantener Südsee freigegeben. Im Interview spricht FZX-Leiter Wilfried Meyer über das neue Becken, die Gästezahlen und die Eintrittspreise.

Wilfried Meyer Das Schwimmbecken ist für das Strandbad ein Meilenstein. In dieser Form gibt es so etwas kein zweites Mal in Deutschland. Wir sind anderen Bändern dadurch sicherlich ein Stück voraus. Davon profitieren alle Menschen, die zu uns kommen, auch Betroffene, und als gemeinnützige Firma sehen wir es als unsere Aufgabe an, allen Menschen ein Angebot zu machen.