Politik entscheidet über Sonderzuschuss Kreistagsfraktion der CDU will das FZX weiter unterstützen

Wie der Kreis Wesel in den Unterlagen für die Beratungen der Politik schrieb, hatte das FZX den drei Gesellschaftern am 25. Oktober einen Liquiditätsengpass gemeldet und um einen Sonderzuschuss gebeten: um 600.000 Euro in diesem Jahr, um 200.000 Euro im nächsten Jahr. Darüber entscheiden Xantens Stadtrat und der Kreistag am Donnerstag, die Verbandsversammlung des RVR stimmt am Freitag ab.