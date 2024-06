Fußball-Europameisterschaft 2024 FZX baut im Xantener Hafen eine LED-Wand auf

Am Freitag, 14. Juni, beginnt die Fußball-Europameisterschaft (EM) in Deutschland. Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) bietet deshalb an der Xantener Südsee wieder ein Public Viewing an. Wie das FZX mitteilte, werden die Spiele der deutschen Nationalmannschaft am Hafen Xanten gezeigt, bei Nachfrage auch weitere Spiele. Dafür werden an der Promenade im Hafen Xanten eine 15 Quadratmeter große LED-Wand und Sitzgelegenheiten aufgebaut. Für das Public Viewing organisiert das FZX auch eigene Gastronomieangebote. Der Veranstaltungsbereich wird sich direkt vor dem Terrassen- und Biergartenbereich des Plaza del Mar befinden. Auch der Weltladen der Eine-Welt-Gruppe Xanten wird mit fair produzierten Fußbällen von Derbystar in der limitierten Sonderedition „Xanten“ vor Ort sein.