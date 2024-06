Fußball-EM 2024 So fiebern Menschen in der Region mit dem deutschen Team

Veen Auch in der Gaststätte Terlinden in Veen gab es am Freitagabend Public Viewing – die Europameisterschaft sind die letzten Wochen für den Gasthof „Zur deutsche Flotte“: Wenn das Finale abgepfiffen wird, geht im Krähendorf unweigerlich eine Ära zu Ende. Wirt Ralf Terlinden wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli die Zapfhähne hochdrehen. Für immer.