Für Jugendliche in Xanten : Neuer Ballspielplatz geplant

Xanten Als möglichen Standort hat die Stadt das Schulzentrum in der Innenstadt im Blick.

Von einem Besuch in Köln hatte Silke Astor die Idee einer Streetsoccer-Anlage mit Sportfeldern für Volley-, Fuß- und Basketball nach Xanten mitgebracht. „Derzeit gibt es für die Jugend im Stadtgebiet kaum Möglichkeiten, sich abseits der Schule an einem Ort zu treffen“, schreibt sie in einem Antrag an den Rat. Nachdem der Kurpark für Touristen, ältere Bürger und Familien hergerichtet worden sei, sollte nun mal die Jugend berücksichtigt werden, ergänzte sie. Der Sportausschuss folgte grundsätzlich ihrem Vorschlag und sprach sich dafür aus.