Hauptversammlung beim TuS Xanten Vorstandsmitglied Heribert Kerkmann unternimmt Rolle rückwärts

Apropos Stadt: Bei der Auftragsvergabe zur Bestellung für zwei Kugelstoßringe und einen Diskusring sei innerhalb der Verwaltung ein Fehler unterlaufen, so Artz, weshalb drei Diskusringe von einer Fachfirma angeliefert worden seien. Ein Fauxpas, auf den nicht nur Speckert mit einem Kopfschütteln reagierte. Um die Unstimmigkeiten zwischen dem Leichtathletik-Trainer und Hauptvorstand aus dem Weg zu räumen, stellte Artz ein „Vier-Augen-Gespräch“ in Aussicht. Seerau lud derweil all diejenigen, die die Sportabzeichen-Prüfung bestanden haben, am 12. Dezember zur Übergabe der Fitnessorden ein.