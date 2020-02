Baumschnitt für mehr Ertrag : Praktischer Unterricht auf der Streuobstwiese

Der richtige Schnitt der Bäume wird auf Streuobstwiesen in Alpen und Xanten praktisch eingeübt. Foto: Wolfgang Kaiser

Alpen/Xanten Der richtige Schnitt für hochstämmige Obstbäume will gekonnt sein.

Obstwiesen sind ein traditioneller Bestandteil der heimischen Kulturlandschaft und darüber hinaus wertvoller Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten – vor allem aber sind sie Lieferant für eine große Geschmacksvielfalt an gesunden Früchten. Weil das Wissen um die Obstbaumpflege häufig verloren gegangen ist, organisiert der Niederrheinisch-Westfälische Streuobstwiesenverein wieder praxisbezogene Obstbaumschnittkurse.

Damit der Ertrag stimmt, müssen die Bäume fachgerecht gepflegt werden. Wissen und Fähigkeiten werden in Kursen vermittelt. In Xanten findet ein Kurs am Freitag und Samstag, 13./14. März, statt.