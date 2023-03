Was die Werbegemeinschaft Sonsbeck plant Die Grüne Perle blüht zum Frühlingsmarkt wieder auf

Wenn die ersten Krokusse, Narzissen und Tulpen zaghaft ihre farbenfrohen Köpfe aus dem Boden erheben und sich die Bäume langsam in ihr Pastellkleid hüllen, dann wird es auch Zeit, dass die Grüne Perle erblüht. Die Werbegemeinschaft Sonsbeck heißt den Frühling willkommen und lädt mit ihrem beliebten Markt am Sonntag, 26. März, zum Stöbern und Genießen in den Ortskern ein.